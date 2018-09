Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onze Club terug op TV Drenthe Onze Club

VOETBAL - Na een zomerstop van bijna drie maanden is Onze Club weer terug op TV Drenthe. Het populaire amateurvoetbalprogramma begint morgenavond aan haar zevende seizoen.

De lagere amateurclubs zijn inmiddels toe aan de tweede bekerwedstrijd in de poulefase en de Drentse hoofdklassers spelen dit weekend hun tweede competitieduel. Voor beide competities is er zondagavond aandacht in het programma.



Asser Boys, FC Klazienaveen en Valthermond

Er is zondag speciale aandacht voor het zaterdagteam van Asser Boys, dat vorige week haar eerste officiële wedstrijd speelde en een enorm pak slaag kreeg van stadgenoot Achilles 1894 zaterdag in de beker. Het werd liefst 32-0. In Onze Club is te zien hoe de tweede poulewedstrijd, de eerste op eigen veld, verloopt tegen sv Borger.



Ook is er aandacht voor het duel FC Klazienaveen - Valthermond, één van de meest interessante bekerduels in de voorronde van het toernooi. Zaterdagtweedeklasser Klazienaveen moet eigenlijk winnen om de knockoutfase te halen, terwijl zondagtweedeklasser Valthermond na de zege van vorige week knap won van zondageersteklasser SVBO.



Alcides en Hoogeveen

Alcides en Hoogeveen begonnen uitstekend aan het nieuwe seizoen in de hoofdklasse B. Na de promotie van vorig jaar won Alcides knap bij Be Quick 1887, terwijl Hoogeveen op eigen veld AWC met 2-1 versloeg. Of ze ook de tweede competitiewedstrijd kunnen winnen is te zien in Onze Club. Alcides ontvangt in Meppel RKHVV, dat vorige week ook wist te winnen en Hoogeveen reist af naar Purmerend waar Purmersteijn de opponent is.



Zondag om 18.32 op TV Drenthe

De eerste aflevering in een nieuw seizoen van Onze Club begint om 18.32 uur en wordt elk uur herhaald. Ook is de uitzending te zien via Uitzending Gemist op onze website.