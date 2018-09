Deel dit artikel:













Gedegradeerd E&O opent met nederlaag in eerste divisie De formatie van Smeenge ging ten onder tegen DSS (foto: E&O)

HANDBAL - De dames van E&O zijn het seizoen in de eerste divisie gestart met een thuisnederlaag. In Emmen wist DSS de gedegradeerde formatie van hoofdcoach Henk Smeenge met 23-29 te verslaan.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Na een gelijkopgaande openingsfase (8-8) sprintten de gasten uit Heemskerk bij de nieuweling in de eerste divisie vandaan. Na 11-14 bij rust was de spanning bij 12-19 verdwenen. Jongeling Mieke Korpel wist zich in positief opzicht te onderscheiden.



Uitgekleed

Trainer/coach Henk Smeenge staat voor een helse klus. De oefenmeester, over gekomen van tweede divisionist Unitas uit Rolde, moet een uitgekleed E&O behoeden voor de tweede degradatie op rij. Na de laatste plaats in de eredivisie zagen de groen-witten een hoop speelsters vertrekken.



Zo keerden Tessa Hilbrands (Dalfsen), Sharon Grummel (HandbaL Venlo) en Marloes Hoitzing (V&L) E&O de rug toe. "Ik denk dat er nog vier of vijf meiden van de vaste ploeg van vorig jaar bij de selectie zitten", vertelt Smeenge. "Er is zoveel jeugd ingepast. We moeten opnieuw bouwen."



Strijdbaar

Bouwen is Smeenge op het lijf geschreven. De jonge oefenmeester zette bij Unitas een sterke jeugdopleiding aan de mannenkant op. Een aantal jaar geleden was de ploeg uit Rolde actief in de eerste divisie. "Dit is een ontzettend leuke klus", zegt hij rustig. "Handhaving is het doel."



Met ploegen als ZAP, Kwiek en Aalsmeer is de eerste divisie behoorlijk op sterkte. "Ik sprak de coach van DSS en die mikken op een plaats in de middenmoot. Dan weten we waar we staan", legt Smeenge uit. "Er moet nog een schepje bovenop. Na de wedstrijd in de kleedkamer waren de meiden strijdbaar. We hebben tijd."



Fortissimo

Volgende week, wanneer ook de mannen van E&O en BENE-Leagueclub Hurry-Up beginnen, gaat de vrouwenploeg uit Emmen op bezoek bij Fortissmo uit Cothen.