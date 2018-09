Programma zondagamateurvoetbal

VOETBAL - Vandaag staat voor de Drentse zondaghoofdklassers de tweede competitiewedstrijd op het programma, terwijl de overige amateurclubs hun tweede poulewedstrijd spelen in de noordelijke districtsbeker.

De vier Drentse troeven in de hoofdklasse B, Achilles 1894, Hoogeveen, Alcides en MSC begonnen het seizoen vorige week prima met respectievelijk drie zeges en een gelijkspel. Vanmiddag speelt maar één club in onze eigen provincie, terwijl de andere drie een uitwedstrijd hebben. Het programma van de Drentse clubs vanmiddag:SDO - Achilles 1894De Bataven - MSCAlcides - RKHVVPurmersteijn - HoogeveenDe overige Drentse clubs komen dit weekend dus in actie in de beker. Hieronder het programma van vandaag:SVBO - GermanicusRolder Boys - vv EmmenOlyphia - Asser BoysGOMOS - FC AssenMarum - PeizeSPW - EECWeerdinge - TitanBareveld - KwiekDVC’59 - Roswinkel Sp.Sellingen - FC Ter Apel ’96Smilde’94 - DIO OosterwoldeHH Combi - Old ForwardVAKO - FarmsumHaren - Groninger BoysAnnen - ActiefEext - DWZBuinen - Witteveense Boys’87Dalen - GKCEHS’85 - GasselternijveenCEC - SVBCFC Kraggenburg - VENOAlcides 2 - ScheerwoldeWacker-DSC’65Raptim-ZandpolTwedo - BargeresZwartemeerse Boys - LEOvv Stânfries - VV SleenSweel - Valther BoysFC Fochteloo - BakkeveenSVZ - FC AmboinaBEW - Sportclub MakkingaLangezwaag - TrinitasGieterveen - BuinerveenMuntendam - MeedenNieuw Roden - SurhuisterveenZevenhuizen - TLCProtos - IJhorstSC Balkbrug - USVRuinen - UffelteOranje Zwart - PesseDVSV - vv SteenwijkHavelte - OosterstreekSchoonebeek - Weiteveense BoysSVV’04 - HOCEMMS - HODOHoogeveen 2 - VIOS (O)HSC - Groen GeelTynaarlo - Oldambtster BoysDwingeloo - S.V. HoogersmildeWijster - Diever-WapseGiethoorn - WapserveenRuinerwold - SteenwijkerwoldGieten - WKE ’16KSC - De Treffer ’16