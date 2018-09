Deel dit artikel:













Honden mogen voor een keertje zwemmen in zwembad Veenhuizen Honden en baasjes genieten samen van het zwemuitje (Foto: Mathijs Holtrop/RTV Drenthe)

In het openluchtzwembad van Veenhuizen is het zwemseizoen afgesloten door tientallen honden met hun baasjes. Voor een keer konden ze samen in het openluchtzwembad gaan zwemmen.

Badmeester Wietse Wieling kijkt met plezier achterover hangend naar het hondenuitje. Anders dan op normale dagen hoeft hij vandaag waarschijnlijk toch niet in te grijpen. Wieling: "Je ziet de honden genieten, dat is voor ons leuk."



Geen chloor

Sinds afgelopen vrijdag had het zwembad de chloortoevoer uitgezet, waardoor het niet schadelijk is voor de honden om een frisse duik te namen. Volgens een van de gasten verbetert het samen zwemmen vooral de band tussen hond en baas. "Ik denk dat dit in een hondencursus zou moeten worden opgenomen." Een andere gast zegt:" de lol is om samen te spelen, dat is gewoon geweldig."



Niet elke hond durft het water in. "Een hond moet misschien ook leren zwemmen", denkt het baasje.