Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel rookontwikkeling bij hooibrand in Bunne Hooibrand in Bunne (foto: Van Oost Media)

In Bunne is vanochtend brand uitgebroken. De brand woedde in een bult hooi aan de Kampweg.

De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te blussen. Er was veel rookontwikkeling.



De oorzaak van de brand is niet bekend.