'Gemeente Emmen moet waterkwaliteit Grote Rietplas verbeteren'

Emmen moet maatregelen nemen om de waterkwaliteit in de Grote Rietplas te verbeteren. Dat vindt de VVD in die gemeente.

De kwaliteit van het water in delen van de zwemplas was deze zomer zo slecht , dat de provincie en het waterschap adviseerden om er niet te gaan zwemmen.Dat kan niet, vindt VVD-raadslid Marcel Meijer. "De Grote Rietplas is een belangrijk woon- en recreatiegebied. Daar wordt normaal gesproken veel gebruik van gemaakt. Dan hebben we dus maar te zorgen dat zowel de waterstand als de waterkwaliteit op orde zijn."Hij wil voorkomen dat instanties het beheer van de plas naar elkaar afschuiven. "Wij willen gewoon dat de gemeente het voortouw neemt en het initiatief naar zich toetrekt”Meijer gaat in de gemeenteraad vragen stellen over het beheer van de Grote Rietplas.