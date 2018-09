Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Het amateurvoetbal is weer begonnen, maar niet in Borger-Odoorn Het veld van SV Borger (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

Op veel plekken in Drenthe wordt dit weekend niet gevoetbald. Dat komt omdat er heel veel velden zijn die in slechte staat verkeren door het droge weer.

In de gemeente Borger-Odoorn zijn alle voetbalwedstrijden afgelast omdat de velden er niet goed bij liggen. "Zonde", zegt voorzitter Erik Veen van SV Borger. "Met dit weer moet er gevoetbald worden. Straks gaan we weer de herfst in met regen, kou en hagel. Je voetbalt toch het liefst met dit weer."



Vanaf een afstandje ziet het hoofdveld van SV Borger er nog best goed uit, maar als je dichterbij gaat kijken zie je grote stukken zand opdoemen. "Dit is het doelgebied. Daar is in juni extra bijgezaaid maar daar zie je niks van. Het is meer zand dan gras", aldus Veen.



Kunstgras

Geen enkele club in de gemeente Borger-Odoorn beschikt over een kunstgrasveld, waar wel gewoon op gespeeld kan worden. "Dat is een keuze van de gemeente. Daar heb ik niet zoveel van te vinden. De vraag is wel, want we weten allemaal dat het klimaat verandert, hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Dit kan best nog wel eens vaker gebeuren", aldus Veen.



Volgende week wel weer?

Seniorenteams in de gemeente Borger-Odoorn proberen hun trainingen en wedstrijden te verplaatsen naar clubs net over de gemeentegrens. Daar is lang niet altijd plek. Voor de junioren van SV Borger is nog een stuk gras beschikbaar tussen twee velden, maar een echt goede oplossing is dat niet.



"Als het goed is zouden de wedstrijden volgende week weer door mogen gaan, maar als ik de staat van de velden nu zie vraag ik me af of het gras dan genoeg doorgekomen is om te kunnen voetballen. Dus ja, dan zullen we moeten kijken hoe we het dan weer oplossen", zegt een teleurgestelde Erik Veen.