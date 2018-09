Deel dit artikel:













Brandje bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Westerbork De brand brak midden in het gebouwtje uit (Foto: Persbureau Meter) Het gebouw staat op een afgelegen terrein (Foto: Persbureau Meter)

Aan de Schreursmaat in Westerbork is een kleine brand uitgebroken in een leegstaand gebouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarbij is niemand gewond geraakt.

De installatie staat op een afgelegen terrein in een bos ten noorden van het dorp.



Brandstichting kan nog niet worden uitgesloten. Volgens de beheerder van het terrein zijn er in de buurt van de installatie drie jongens staande gehouden in verband met de brand, maar dat is niet bevestigd door de politie.