Miedema helpt Arsenal met hattrick aan zege op Liverpool De vrouwen van Arsenal vieren de zege op Liverpool (foto: Twitter Arsenal Women)

VOETBAL - Vivianne Miedema heeft met de vrouwen van Arsenal een spetterende seizoensstart gemaakt. In de openingswedstrijd van de FA Women's Super League werd tegenstander Liverpool met 5-0 verslagen. De Hoogeveense spits was met drie doelpunten doorslaggevend.

Het is het tweede seizoen voor Miedema bij de Engelse club, nadat ze vorig jaar de overstap maakte van Bayern Munchen. De afgelopen periode kende ze echter veel lichamelijk ongemak, en nam daardoor de nodige rust.



Dat heeft de Hoogeveense zichtbaar goed gedaan, want halverwege stonden de vrouwen van Arsenal al met 4-0 voor. Miedema scoorde twee keer en de overige doelpunten kwamen op naam van Lisa Evans en Kim Little.



Na de rust hield Liverpool het doel beter schoon, maar door een doelpunt vlak voor het laatste fluitsignaal maakte Miedema haar hattrick compleet.