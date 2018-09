Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











SVBO freewheelend naar 3-0 zege tegen Germanicus SVBO kwam eenvoudig langs Germanicus (foto: RTV Drenthe/Dennis Weitering)

Voetbal - In de tweede wedstrijd in de poulefase van de Noordelijke District Beker speelde SVBO vanmiddag thuis tegen Germanicus. De ploeg uit Barger-Oosterveld was hierbij een paar maten te groot voor de bezoekers en won met 3-0.

Tezamen met Valthermond en FC Klazienaveen zullen ze vechten voor de eerste twee plekken die recht geven op de volgende ronde. Het ultieme doel is natuurlijk de Beker maar minstens net zo leuk is dat vanaf de verliezend halve finalisten tickets worden verdeeld voor de KNVB beker volgend seizoen.



SVBO deed zichzelf vorige week tekort uit bij Valthermond door met 2-1 te verliezen. Deze heeft zich inmiddels nog beter genesteld aan kop in deze poule door gisteravond bij FC Klazienaveen te winnen met 0-3. Germanicus begon de beker ook sterk door thuis de klazienaveners met 1-0 te verslaan.



Sterk begin Germanicus

Germanicus begon sterk aan de wedstrijd en zag de bal al binnen vijf minuten, na een inzet vanuit een corner, via de hand van doelman Ebeltjes naast gaan. Het leek meteen de wake-up call voor de thuisploeg die het initiatief overnam, al kwamen ze het eerste kwartier niet tot een kans. De gasten daarentegen profiteerden bijna van een slippertje bij het uitverdedigen. Een prima combinatie zette Stan Ypenburg aan de rand van het zestienmetergebied, maar werd gevloerd. De vrije bal miste ieder doel.



SVBO keert het tij

Roy Jagt begon zich meer te bemoeien met de aanvallen van SVBO en na twee leuke aanvallen was het bij de derde wel raak. Een prima steekpass van Jagt zetten Waidijk op de achterlijn, die op zijn beurt het hoofd van Jelmer Scholtens wist te vinden. Waar doelman Beugelink dacht de bal van de doellijn te hebben gered was de grensrechter resoluut, waarmee de eerste goal van de wedstrijd een feit was.



Amper vier minuten later was het alweer raak voor SVBO. Roy Jagt reageerde attent op een steekpass achter de verdediging, maar schoot voor leeg doel snoeihard op de paal. De toch nog lastige rebound werd echter prima binnen geramd door Dylan Wessels. De gasten kregen geen grip meer op het betere collectief van SVBO en zochten vaker het duel. Dit leverde louter overtredingen op, maar veranderde niets aan het wedstrijdbeeld en de ruststand van 2-0.



Tweede helft

De tweede helft leek Germanicus de schroom van zich af te hebben gegooid en gingen ze op jacht naar de aansluitingstreffer. Echter waren Stan Ypenburg en Marco Verhoef niet gelukkig in de eindpass waardoor doelman Lennon Ebeltjes niet in actie hoefde te komen. Dat moest doelman Vincent Beugelink regelmatig wel. Hij had zich echter iets aangepast aan de scherpte van zijn ploeg. Bij een voorzet van Max Heijnen in de 51ste minuut had hij de bal klem moeten pakken, maar liet los. De rebound was voor Maarten Wielens een koud kunstje waarmee de stand op 3-0 werd gezet.



SVBO schakelde terug en werd wat slordiger waardoor invaller Pim van der Veen een paar keer gevaarlijk het strafschopgebied binnen kon lopen. Hier kwam het echter geen enkele keer tot een schot.



Vlak voor tijd was Wielens nog dicht bij de 4-0 maar vond twee keer Beugelink op zijn weg, waardoor de eindstand van 3-0 kon worden geschreven. Een dik verdiende zege voor SVBO dat de jonge honden van Germanicus eenvoudig van zich af hield.