Motorrijder gewond bij ongeluk in Veenhuizen Het busje raakte de motor bij het afslaan (Foto: Persbureau Meter) De motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht (Foto: Van Oost Media)

Op de Hoofdweg in Veenhuizen is vanmiddag een motorrijder gewond geraakt. Hij werd aangereden door een busje en is naar het ziekenhuis gebracht.

Waarschijnlijk wilde de auto afslaan, maar zag de bestuurder tijdens de manoeuvre de motorrijder over het hoofd.



De traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar de motorrijder werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de motorrijder eraan toe is. Wel was hij aanspreekbaar.