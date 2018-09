Deel dit artikel:













Hoogeveen ziet winst verdampen tegen tiental Hoogeveen speelde gelijk en gaat met één punt naar huis. (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Hoogeveen heeft een uitgelezen kans laten liggen op een tweede opeenvolgende zege in de Hoofdklasse A. De promovendus ging bij Purmersteijn met 1-2 aan de leiding, maar ondanks een numeriek overwicht werd het 2-2.

Geschreven door Ger Hensen

Hoogeveen werd in de beginfase overrompeld door de thuisclub. In de zesde minuut ontsnapte de ploeg van trainer Nico Haak aan de 1-0. Na een serie kansen eindigde de bal via de paal in de handen van Hoogeveen-keeper Nick Borgman. Vier minuten later opende Purmersteijn de score alsnog via Daniël Schermer.



Antwoord

Het antwoord van Hoogeveen liet niet lang op zich wachten. In de zestiende minuut tekende Marco Hartman met een schot uit de draai voor de 1-1. De wedstrijd leek kort daarna volledig de kant van Hoogeveen op te vallen toen Lester Aarsman van Purmersteijn een directe rode kaart kreeg. De verdediger moest vertrekken na het neerhalen van een doorgebroken tegenstander.



Hoogeveen buitte het numerieke overwicht na een half uur spelen uit. Mohamed Shakki zorgde voor de 1-2 voorsprong. In het laatste kwartier van de eerste helft kreeg Hoogeveen enkele kansjes om verder uit te lopen, maar meer treffers bleven achterwege.



Lager niveau

Na de pauze ging het niveau bij de Drentse gasten omlaag en rook Purmersteijn plotsklaps bloed. Na ruim een uur had de equipe uit Purmerend zowaar de 2-2 te pakken. Opnieuw was Schermer de doelpuntenmaker.



Hoogeveen wist in het restant van het duel niet voor de 2-3 te zorgen. Bovendien werd ook het elftal van de nieuweling in de slotfase ook nog eens teruggebracht tot een tiental. Invaller Resmon Roemahlewang moest eraf na twee keer geel.