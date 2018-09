Deel dit artikel:













Laatste Bikefestival Assen prooi voor Jordy Luisman Jordy Luisman (r) proost op z'n overwinning (foto: RTV Drenthe, Karin Mulder) Organisatoren Eddy Reynecke en Paul Boer worden na 12 jaar uitgezwaaid. (foto: RTV Drenthe, Karin Mulder)

MOUNTAINBIKEN - Jordy Luisman uit Lemelerveld heeft de laatste editie van het Bikefestival in Assen gewonnen. In 24 uur reed hij een afstand van 434 kilometer.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik sta er nu nog wel aardig kwiek bij, maar dat komt omdat het voorbij is. Ik denk dat de klap straks nog wel komt. Ik heb vannacht één heel moeilijk moment gehad. Toen heb ik even gezeten en gegeten en toen kwam ik er weer bovenop. En daarna heb ik doorgereden tot de finish", zegt Luisman na afloop.



De winnaar kwam niet aan slapen toe. Slechts drie keer pauzeerde hij vannacht. "Ik heb last van m'n knieën, m'n benen doen zeer, m'n zitvlak, m'n handen, m'n polsen...eigenlijk alles. Je bent de hele dag aan het stuiteren op de fiets. Dat weegt wel door op het laatst."



De beste vrouw was Filiz Yigit uit Blauwestad.



Emotioneel afscheid

Na twaalf edities valt het doek voor het Bikefestival Assen. Initiatiefnemers Paul Boer en Eddy Reynecke kunnen de organisatie niet langer combineren met hun reguliere werkzaamheden. Onder luid applaus reden de mannen samen door de finish-straat om afscheid te nemen van deelnemers en publiek.



"Dit is gewoon heel emotioneel. Het is gewoon fantastisch hoe we dat al die jaren beleefd hebben met al die vaste vrijwilligers. Het is eigenlijk gewoon een grote familie met elkaar", zegt Reynecke. Zijn fietsmaat Paul Boer kan dat alleen maar beamen. "Aan de ene kant is het een opluchting dat het voorbij is. Maar het is ook super emotioneel. Nee, ik heb het niet droog gehouden."



In de hoogtijdagen deden er 1.100 deelnemers mee aan het fietsevenement. Dit jaar gingen 700 mountainbikers van start.