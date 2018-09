Uitslagen noordelijke districtsbeker zondagvoetbal: GOMOS naar knockoutfase

Bekijk hier alle uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden in de noordelijke districtbeker (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - Drenthina heeft gezelschap gekregen van GOMOS. De zondagclub uit Norg is de tweede Drentse club die zich wist te plaatsen voor de knockoutfase van de noordelijke districtsbeker door ook het tweede pouleduel te winnen. FC Assen werd met 5-0 van het veld geblazen.

