Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alcides en RKHVV bakken er weinig van: 0-0 Alcides en RKHVV stelden teleur vanmiddag (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Alcides is ook na twee duels in de hoofdklasse A nog ongeslagen. Na de 2-0 zege bij Be Quick 1887 vorige week werd het vanmiddag op eigen veld 0-0 tegen RKHVV. Dat was eigenlijk ook het enige positieve nieuws wat er te melden viel vanaf Sportpark Ezinge, want het duel was zeer matig.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Twee kansen

De thuisclub begon tegen RKHVV, dat haar eerste duel vorige week met 3-1 verloor van DEM, nog voortvarend en kreeg via Frank Fokke en Ryan Luyckx twee prima kansen op een vroege voorsprong. Fokke maaide echter over de bal en Luyckx vond RKHVV-doelaman Jop Hemink op zijn weg. Het waren de enige kansen in het eerste bedrijf.



Rode kaart

Twintig minuten voor tijd schrok het publiek in Meppel wakker toen Bram Komduur een onnodig harde overtreding maakte op Danny Bosch. Een overtreding die ook totaal niet paste in het wedstrijdbeeld. Het leverde Komduur direct rood op.



Olaf de Grip

De charge bracht overigens geen extra vuur in de wedstrijd. RKHVV was, vooral voorin machteloos en ook de thuisclub werd maar niet gevaarlijk. Invaller Olaf de Grip was tien minuten voor tijd nog het dichtst bij een goal, maar zijn schot werd prima gepareerd door Hemink.



Lees ook:

- ​ Hoogeveen ziet winst verdampen tegen tiental "Dat we terug kunnen vallen op onze stabiele verdediging is natuurlijk wel een pré", aldus Alcides-captain Dennis Blokzijl. "Toch moet het aan de bal echt een stuk beter worden dan we vanmiddag en ook vorige week hebben laten zien. Aan de andere kant staat we nu op vier punten uit twee duels, wat gewoon prima is."De thuisclub begon tegen RKHVV, dat haar eerste duel vorige week met 3-1 verloor van DEM, nog voortvarend en kreeg via Frank Fokke en Ryan Luyckx twee prima kansen op een vroege voorsprong. Fokke maaide echter over de bal en Luyckx vond RKHVV-doelaman Jop Hemink op zijn weg. Het waren de enige kansen in het eerste bedrijf.Twintig minuten voor tijd schrok het publiek in Meppel wakker toen Bram Komduur een onnodig harde overtreding maakte op Danny Bosch. Een overtreding die ook totaal niet paste in het wedstrijdbeeld. Het leverde Komduur direct rood op.De charge bracht overigens geen extra vuur in de wedstrijd. RKHVV was, vooral voorin machteloos en ook de thuisclub werd maar niet gevaarlijk. Invaller Olaf de Grip was tien minuten voor tijd nog het dichtst bij een goal, maar zijn schot werd prima gepareerd door Hemink.