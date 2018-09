MSC verzuimt opnieuw karwei af te maken

VOETBAL - Twee punten uit twee wedstrijden is de balans in de Hoofdklasse A voor MSC uit Meppel na opnieuw een gelijkspel, dit keer tegen De Bataven uit Gendt. En dat terwijl de teller ook op zes had kunnen en misschien ook wel had moeten staan.

De ploeg van Berry Zandink kwam al vroeg in de wedstrijd op een 0-2 voorsprong, maar door slordigheden in de verdediging en de afronding eindigde de wedstrijd in 2-2.Zandink was dan ook niet tevreden over de prestaties van zijn ploeg. “Vorige week hadden we ook de overhand, maar toen creëerden we niet zoveel kansen, maar vandaag hadden we voor rust al met vier doelpunten voor kunnen staan en ook in de tweede helft hadden we evenveel kansen voor open doel. Als we dan toch nog gelijk spelen doen we natuurlijk iets niet goed,” legt de trainer uit.Justin Benjamins opende in Gendt de score voor MSC, nadat een verdediger van De Batavan een ietwat knullige overtreding beging op de achterlijn. De voorsprong gaf MSC vleugels, want Jim Veltmaat zorgde al snel na de openingstreffer voor de 0-2.Nog voor rust scoorde De Bataven de aansluitingstreffer uit een counter. “Dit was volledig tegen de verhoudingen in, maar het gaf de tegenpartij wel weer hoop", aldus Zandink.De thuisploeg kwam na rust scherp uit de kleedkamer. Het resulteerde in wat kansen en ook een strafschop die feilloos werd benut: 2-2.MSC probeerde in de slotfase nog wel een treffer te forceren, maar slaagde daar niet in. Zandink: "Kijk, het is heel simpel. We verdedigen met z’n allen en we vallen met z’n allen aan... en aan beide kanten zijn fouten gemaakt. Heel jammer, want dit kost ons gewoon twee punten en daar doen we onszelf tekort mee."