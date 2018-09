Deel dit artikel:













Streuer en Rousseau knokken zich naar tweede plaats in Kroatië Streuer en Rousseau knokken zich naar tweede plaats in Kroatië (foto: Mark Walters)

MOTORSPORT – Zijspancoureur Bennie Streuer uit Grolloo is vanmiddag samen met z'n bakkenist Kevin Rousseau tweede geworden in de voorlaatste wedstrijd om de wereldtitel. Op het circuit van Grobnik in Kroatië ging de overwinning naar de gebroeders Ben en Thomas Birchall.

Geschreven door Karin Mulder

“Ik had een goede start en kon direct meegaan met Reeves en Birchall. Reeves kreeg even later een terugslag en toen kon ik een poosje bij Birchall blijven”, laat Streuer na afloop weten. “Later kon ik Birchall niet meer bijhouden en ontstond er een mooi gevecht met de Fin Paivärinta. Hij ging mij in de vijfde ronde voorbij, waardoor ik terugviel naar de derde plaats. Maar ik kon hem al snel weer terugpakken”, besluit Streuer.



In de sprintrace finishte het Drentse span als derde. In de tussenstand van het wereldkampioenschap staat Streuer op de vierde plaats. De kans op de wereldtitel is daarmee verkeken.



Tim Reeves en Mark Wilkes gaan nog altijd aan de leiding maar lieten dit weekend kostbare punten liggen.