Uitslagen en stand hoofdklasse A

VOETBAL - Na de zo succesvolle eerste speelronde in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal stelden de Drentse clubs vandaag teleur. De vier clubs pakten in totaal slechts 3 punten. Achilles 1894 verloor en Hoogeveen, Alcides en MSC kwamen niet verder dan een gelijkspel.

De 1e aflevering van Onze Club

SDO - Achilles 1894 4-2

De Bataven - MSC 2-2

Purmersteijn - Hoogeveen 2-2

Alcides - RKHVV 0-0

Achilles 1894 ging verrassend, maar niet onverdiend, onderuit bij SDO in Bussum. Het werd 4-2. Voor de Assenaren scoorden Wiersma en Haanstra.MSC kwam op bezoek bij De Bataven in Gendt vrij soepel op 0-2 via Benjamins en Veltmaat, maar verzuimde het karwei af te maken. Vlak voor en vlak na rust scoorde de thuisclub tegen: 2-2. In de slotfase probeerde MSC nog een goal te forceren, maar tevergeefs.Hoogeveen deed zichzelf tekort in Purmerend. Nadat de formatie van trainer Nico Haak een 1-0 achterstand via Hartman en Mohammed had omgebogen in een 1-2 voorsprong én Purmersteijn ondertussen ook al met tien man in het veld stond (na een rode kaart) bleef een derde treffer uit. Hoogeveen kreeg het deksel op de neus. Schermer was voor Purmersteijn de gevierde man.Alcides maakte tot nu toe indruk (geplaatst voor de knockoutfase in het grote KNVB-bekertoernooi en de 1e competitiewedstrijd gewonnen bij Be Quick 1887) maar stelde vandaag teleur. Tegen RKHVV kwamen de Meppelers tot slechts drie kansen in 90 minuten. Ook de gasten misten stootkracht, waardoor deze wedstrijd terecht doelpuntloos bleef.Alcides – RKHVV 0 – 0SDO – Achilles 1894 4 – 2Hoogland – Be Quick 1887 2 – 0Purmersteijn – Hoogeveen 2 – 2DEM (RKVV) – Silvolde 2 – 0De Bataven – MSC/Amslod 2 – 2RKZVC – Hollandia 3 – 0AWC – Fortuna Wormerveer 2 – 51. DEM 2-62. RKZVC 2-63. SDO 2-44. Alcides 2-45. Hoogeveen 2-46. Achill.1894 2-37. F.Wormerveer 2-38. Hollandia 2-39. Silvolde 2-310. Hoogland 2-311. MSC 2-212. Purmersteijn 2-113. RKHVV 2 -114. De Bataven 2-115. AWC 2-016. Be Quick 2-0