Achilles 1894 geklopt door counterend SDO

VOETBAL - Achilles 1894 leed vanmiddag de eerste nederlaag van het seizoen. Bij SDO in Bussum ging de ploeg van trainer Paul Weerman met 4-2 onderuit.

De eerste aflevering van Onze Club met twee duels uit de hoofdklasse A

Optisch leek Achilles 1894 de overhand te hebben, maar de aanvallende ploeg stuitte te vaak op de verdediging van de thuisploeg en werd vervolgens geklopt in de counter.Achilles 1894 keek al vroeg tegen een 2-0 achterstand aan, maar kwam vlak voor rust terug in de wedstrijd. Rick Wiersma scoorde de 2-1. Kort na de pauze zorgde Stan Haanstra uit een penalty voor de gelijkmaker en leek de ploeg van Weerman erop en erover te gaan.Maar niets bleek minder waar. Tot twee keer toe werden de Assenaren geklopt in de omschakelling en in een tijdsbestek van vijf minuten werd het 3-2 en 4-2 en was het duel gespeeld.“SDO heeft vandaag terecht gewonnen, maar dit verlies was voor ons onnodig,” stelde Weerman. “In de eerste helft hebben wij denk ik 42 minuten balbezit gehad, maar we leiden echter twee keer onnodig balverlies en in de omschakeling staan we gewoon niet goed. Daar moeten we scherper op zijn want ik verwacht dat we vaker ploegen zullen treffen die zullen inspelen op ons aanvallende spel."