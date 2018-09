Deel dit artikel:













Wim Mulder kandidaat wereldmotorsportbond FIM Wim Mulder kandidaat wereldmotorsportbond FIM (foto: WIm Mulder)

MOTORSPORT - Wim Mulder (50) uit Assen stelt zich kandidaat als bestuurslid voor de wereldmotorsportbond FIM.

Mulder is sinds 1995 actief bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniginig (KNMV). Hij was daar lid van verschillende commissies. Onlangs leidde hij een projectteam dat nieuwe veiligheidseisen voor motorcircuits vaststelde.



Op 1 december weet Mulder of hij verkozen wordt.