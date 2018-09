Deel dit artikel:













In Beeld: New Blues Festival In Beeld: New Blues Festival (Foto: Rego Meijer/RTV Drenthe)

Het publiek in de Bonte Wever in Assen genoot gisteravond zichtbaar van het New Blues Festival. Met topartiesten als Erwin Java, Kat Riggens en Thorbjørn Risager & the Black Tornado is dat haast geen verrassing te noemen.





Onze fotograaf Rego Meijer dompelde zich een avond onder in bluesmuziek en vergat niet het New Blues Festival op de gevoelige plaat vast te leggen.