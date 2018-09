Deel dit artikel:













Bijzondere historische kluis voor Smalspoormuseum Erica Tonnie Veldkamp geeft een loonzakje aan restaurateur Johnmar Mulder (Foto: Joop Langjouw/Smalspoormuseum Erica)

Het Industrieel Smalspoormuseum in Erica is sinds vandaag een pronkstuk rijker. Het museum wist de hand te leggen op een van de originele kluizen uit de tijd van de Drentse vervening.

De kluis is al een aantal maanden in het bezit van het museum, maar vrijwilligers hebben de honderd jaar oude brandkast eerst zorgvuldig gerestaureerd.



Geschiedenis tot leven

John Meinders van het Smalspoormuseum is trots op de gepresenteerde aanwinst. Meinders: "Zo'n kluis brengt dan toch weer een stukje geschiedenis tot leven. De veenbaas bewaarde in de kluis de loonzakjes van de werknemers, die wekelijks betaald kregen."



Loonzakjes en een slimme baas

De kluis was van de bekende vervener Johannes Veldman, die zijn personeel iedere week negen gulden vijftig betaalde. Dat betekende niet dat veel loonwerkers dat bedrag uiteindelijk ook kregen. "Na het werk gingen de arbeiders vaak naar de kroeg. Daar konden ze op rekening iets bestellen en dat werd later afgetrokken van hun loon", vertelt Meinders.



Veel van hen dronken meer op dan ze verdienden en hadden dus flinke schulden bij hun baas, die slim genoeg ook de eigenaar van de kroeg was.



Overdracht

Symbolisch werd de kluis vanmiddag overgedragen aan het museum door de kleinzoon van vervener Veldkamp; Tonnie Veldkamp. De kluis heeft na jaren van verstoffen een eeuwig plekje gekregen in het museum.