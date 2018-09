DAJK achter landbouwvisie Schouten, maar ministerie is aan zet

Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) staat positief tegenover de nieuwe landbouwvisie van minister Carola Schouten. Maar de bestaande wetgeving zal wel moeten worden aangepast.

Wat Schouten betreft wordt een einde gemaakt aan verspilling in de landbouw. Alles wat op een boerderij wordt geproduceerd, moet als eindproduct op de markt komen, of ergens anders als grondstof worden gebruikt. 'Kringlooplandbouw' noemt ze dat.Een positieve ontwikkeling, zegt voorzitter Roy Meijer van het DAJK. "Het is belangrijk dat het ministerie aangeeft waar ze naar toe wil. De minister legt de nadruk op een aantal dingen: We produceren al heel goed, ook in de wereld. We moeten de bodem gezond en vruchtbaar houden, ook in de toekomst. En ze legt de nadruk op kringloop, op samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw.""Al die dingen passen heel goed in Drenthe", vertelt Meijer, "want daar zijn we de afgelopen vier jaar al heel druk mee bezig. Wij doen het al voor een gedeelte. Ik ben blij dat het toekomstbeeld van de minister aansluit met waar wij al mee bezig zijn."Maar volgens Meijer vergt het nog wel wat van het ministerie, want sommige bestaande wetten maken het moeilijk om die kringloop voor elkaar te krijgen. "Bijvoorbeeld op het gebied van mest. Ze wil graag af van kunstmest in 2030. Maar als veehouders kopen wij kunstmest aan, omdat we ons eigen dierlijke mest niet op ons eigen land mogen gebruiken van de wet. Dus die moet worden omgegooid.""En dat is wel bijzonder, dat deze minister nu ook zegt dat je de mest die je eigen dieren produceren, zoveel mogelijk moet gebruiken om de bodem van je eigen land gezond te houden. En dat je zo weinig kunstmest aankoopt."