Vrachtwagens met zand naar TT Circuit voor jaarlijkse MXGP

Twaalf vrachtwagens brengen deze week vanaf het defensieterrein in Assen 24.000 kuub zand naar het TT Circuit om het jaarlijkse Motorcross Grand Prix startklaar te maken.

Vanaf de tribunes is komend weekend te zien hoe de deelnemers van de MXGP vol gas over de aangelegde zandbulten vliegen. "We zijn tot en met vrijdag in de weer om alles aan te leggen", zegt Jan Keur van de organisatie. "Gisteravond zijn we begonnen, maar er gaat maanden voorbereiding aan vooraf. Je moet de opbouw regelen, de beveiliging afzetten, er staan 170 officials langs de kant, ga zo maar door."Keur merkt dat het organiseren van het evenement ieder jaar gemakkelijker verloopt. "Vorig jaar liep het ook al als een tierelier. Hopelijk zijn we donderdag al zo ver dat we de dag erna wat gas terug kunnen nemen. Die dag is de circuitkeuring. Als dat goed is, ben je klaar een mooi evenement neer te zetten."De druk die er ieder jaar bij komt kijken vindt Keur wel fijn. "Dat zorgt voor een soort spanning en als alles dan toch weer lukt, geeft dat een lekker gevoel."Het kan trouwens een bijzonder weekend worden in Assen, want de Nederlander Jeffrey Herlings kan op het TT Circuit voor het eerst de wereldtitel pakken in de MXGP.