Drentse CO2 uitstoot kwart van landelijk gemiddelde

Drenthe hoort met Friesland en Zeeland tot de provincies met de laagste CO2-uitstoot in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitstoot in Drenthe lag in 2016 op een kwart van het landelijk gemiddelde. Dat komt vooral omdat Drenthe een landbouwprovincie is en weinig industrie en geen elektriciteitscentrale heeft. De totale uitstoot in Nederland was in 2016 met 163 megaton net zo groot als in 1990.Emmen, De Wolden en Noordenveld zijn in Drenthe de gemeenten waar de CO2-uitstoot is gedaald. In de rest van Drenthe is de uitstoot gestegen of gelijk gebleven.Bekijk in de grafiek hieronder de C02-uitstoot per Drentse gemeente in 1990 en 2016.