Stelling: Laat kinderen op school dagelijks verplicht bewegen

Kinderen moeten op school twee keer per dag een half uur sporten en bewegen. Tenminste als het aan de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad van Volksgezondheid van Samenleving ligt.

"Het is niet alleen gezond, kinderen gaan ook beter leren en de cognitieve vaardigheden nemen toe als je af en toe beweegt", zegt Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad tegen de NOS Momenteel zijn scholen niet verplicht om een minimaal aantal uren sport en bewegen aan te bieden. Daar moet volgens de initiatiefnemers verandering in komen. Hoe die tijd vervolgens wordt ingevuld, is aan de school zelf."We willen niet verplichten dat scholen een bepaald aantal uren per week besteden aan gymles geven", zegt Van Praag. "Scholen kunnen het zelf invullen, maar met de mogelijkheid voor de Inspectie van het Onderwijs om te kunnen controleren."Vind jij deze verplichting een goed idee of moeten scholen zelf kunnen bepalen of ze de kinderen laten sporten en bewegen?