Nationale ombudsman geeft politie Noord-Nederland tik op de vingers De politie Noord-Nederland krijgt een tik op de vingers (foto: Kim Stellingwerf)

De politie Noord-Nederland heeft een standje van de Nationale ombudsman gekregen vanwege een klacht van een man die inzage had gevraagd in zijn gegevens.

Tussen 2010 en 2016 deed hij verschillende meldingen van incidenten tussen hem en zijn buren. Vervolgens vroeg hij zich af wat hiermee gedaan was. Toen bleek dat de politie ze niet geregistreerd had.



'Nood en dood'

Duidelijk werd dat de politie vanwege de vele meldingen in zijn geval de 'nood en dood-regeling' toepaste. Dit houdt in dat de politie alleen voor hem in actie komt als er sprak is van een acuut noodgeval. Dit was de man echter nooit duidelijk verteld.



Volgens de ombudsman had dit wel gemoeten. De man had hierover schriftelijk moeten worden geïnformeerd. De politie Noord-Nederland krijgt het advies voor de klager 'binnen zes weken een nieuwe individuele gedragslijn vast te stellen'.