Is de rode beuk van Eext de mooiste boom van Nederland?

Hij is meer dan 150 jaar oud, 31 meter hoog en heeft een omtrek van ruim vijf meter. De rode beuk in Eext is door een vakjury van het SBNL Natuurfonds verkozen tot de mooiste boom van Drenthe. De boom doet nu mee aan de verkiezing tot mooiste boom van Nederland.

Het bestuur van Dorpsmuseum De Kluis in Eext heeft de boom opgegeven voor de wedstrijd. Ze hadden eigenlijk niet verwacht dat de boom zou winnen.Ik ben heel trots”, zegt vrijwilliger Albert Koers van het museum. “Vroeger werd de loco-burgemeester gekozen in Eext. Er werd een rode beuk geplant in de tuin van de bestuurder loco die het was geworden. Er hebben meerdere rode beuken in het dorp gestaan. Dit is de laatste. Hij is geplant rond 1850.”De rode beuk valt niet gelijk op omdat er een paar grote bomen omheen staan. Van dichtbij openbaart de boom zich pas in volle pracht. De kruin is wild en ruig en heeft veel vertakkingen. Onderaan de stam zit wel een flinke schimmel. “Dat is een verkeerde schimmel. Daar moet wat aan gedaan worden want anders leeft deze boom geen tien jaar meer”, zegt Albert Koers.De boom staat op het land van Mark Liefhebber. Hij vindt het geweldig dat er ineens zoveel belangstelling is voor de boom. “Ik had nooit verwacht dat hij de mooiste van Drenthe zou worden”, aldus een glunderende Liefhebber. “Hij kan nu de mooiste van Nederland worden maar dan moeten er nog wel wat stemmen bijkomen dus ik hoop dat deze aandacht helpt.”De wedstrijd is inmiddels in volle gang. Er kan gestemd worden op de website van SBNL Natuurfonds. Stemmen kan tot 15 oktober.