Vissers vangen schildpad in Roden Gelukkig ging de vishaak er uit zichzelf al af (Foto: Klaas Dermois) De schildpad liep zelf weer terug naar het water (Foto: Klaas Dermois)

Vissers uit Haulerwijk hadden vanmorgen wel een heel bijzondere vangst toen ze gingen vissen in Roden.

Marjolein Knol

"Ik kon het eerst niet geloven", zegt Klaas Dermois die met een vriend ging vissen bij de kanovijver. "Ik vond het al een rare beet, het was wel redelijk zwaar. Ik zei tegen mijn maat: 'Moet je dit eens zien.' En toen zat er een schildpad aan."



Maden

Meestal vangt Dermois brasem als hij gaat vissen. Maar nu bleek een schildpad de maden ook lekker te vinden. "Gelukkig ging de haak er uit zichzelf al af toen het beest op de kant zat", zegt Dermois. En de schildpad liep zelf zo weer het water in.



De vissers denken dat de schildpad door mensen in de kanovijver is gedumpt. Dermois: "Dan koop je ze als klein beestje en dan worden ze groter, he. Maar de schildpadden kunnen hier heel goed overleven, heb ik begrepen."



Toch denken de mannen niet weer een schildpad aan de haak te slaan. "Het wordt de volgende keer vast weer brasem", aldus de visser.