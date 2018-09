Assen wijst elf locaties aan voor zonneparken

De gemeente Assen ziet samen met een werkgroep op elf locaties mogelijkheden voor het plaatsen van zonneparken. Dat wordt duidelijk uit een voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad.

"Alleen door de aanleg van zonneparken lukt het ons om over twee jaar 14 procent van alle Assense energie duurzaam op te wekken", stelt wethouder Gea Smith. "Veel inwoners en bedrijven kiezen er gelukkig al voor om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Maar deze extra inspanning is nodig om onze doelstelling te halen."Een werkgroep, bestaande uit inwoners, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Energiecorporatie Duurzaam Assen en de gemeente, heeft elf locaties aangewezen waar zonneparken weinig impact op de omgeving zouden hebben.Het gaat bijvoorbeeld om gebieden die dubbel gebruikt kunnen worden, zoals parkeerterreinen en waterwinplassen. Gronden langs wegen, geluidswallen en braakliggende terreinen worden ook gezien als geschikte plekken.Smith zegt dat de zonneparken zoveel mogelijk lokaal rendement moeten opleveren. "We zetten in op drie keer lokaal: lokaal opwekken, lokaal gebruiken en lokaal economisch en financieel voordeel."De gemeente vraagt omwonenden om per project mee te denken over de invulling van het park. Ook wil het een raad met inwoners opzetten, zodat deze de gemeente kan adviseren over de inrichting, het ontwerp en het lokaal rendement.