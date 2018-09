Rust hersteld bij PVV Emmen, Tom Kuilder niet langer fractievoorzitter

Tom Kuilder stopt als fractievoorzitter van de PVV in Emmen, maar blijft wel raadslid voor die partij. Daarmee houdt de PVV de drie zetels in de gemeenteraad. Dat hebben de betrokkenen net bekend gemaakt.

Eerder gaven Edwin Rixtum en Martijn Storm aan dat ze niet verder wilden met Tom Kuilder aan het roer. Kuilder maakte een aantal uitglijders en daar namen de andere twee raadsleden afstand van. Donderdag zei Rixtum nog 'klaar' te zijn met Kuilder. "Maar hij heeft uitgebreid excuses gemaakt, we hebben goed gepraat en we gaan nu werken aan het herstel van het onderling vertrouwen."Kuilder heeft in het gesprek aangegeven dat hij spijt heeft van het twitteren over Stormfront, een blank nationalistisch forum op internet. Hij zou dat in een emotionele toestand hebben gedaan en neemt er nu uitdrukkelijk afstand van, zo staat in de verklaring.Edwin Rixtum wordt nu fractievoorzitter van de PVV in Emmen. Rixtum zegt blij te zijn met de uitkomst. "We zijn weer dichter bij elkaar gekomen."