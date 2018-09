Eis van twee jaar cel voor dumpen drugsafval bij Zuidwolde

Drie mannen die vaten met drugsafval zouden hebben geloosd in een natuurgebied bij Zuidwolde moeten twee jaar de cel in, als het aan het Openbaar Ministerie ligt.

De mannen komen uit Zoetermeer en Den Haag en zouden van daaruit bewust op zoek zijn geweest naar een plek waar ze ongestoord van de rotzooi af konden komen. Dat zei de officier van justitie tijdens het proces in Zwolle. De verdachten, 26, 27 en 33 jaar oud, hielden daar, evenals bij politieverhoren, de kaken stijf op elkaar.Op 6 juni van dit jaar zagen oplettende wandelaars in het natuurgebied aan De Wildenberg hoe uit een kleine vrachtwagen twee vaten werden geloosd. De politie kon dezelfde vrachtwagen even later op de A28 bij Staphorst stilzetten. Er stond nog één vat in de laadruimte.Ongeveer om dezelfde tijd vond er onderzoek plaats naar drie vaten die in het Zuid-Hollandse Benthuizen waren gedumpt, vermoedelijk door dezelfde drie verdachten. Een toezichthouder is daar onwel geworden nadat hij door een plas vloeistof uit een lekkend vat was gelopen.Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om afval van productie van amfetamine. De gemeente De Wolden was een dikke 12.000 euro kwijt met het verwijderen en afvoeren van de vaten. De provincie Zuid-Holland heeft een claim ingediend van ruim 87.000 euro. Daar moest grond worden afgegraven om de vervuiling van het lekkende vat te verwijderen.Uitspraak van de rechtbank over twee weken.