ANWB komt niet terug in Roden na faillissement Vrijbuiter

Er komt geen nieuwe vestiging van de ANWB in Roden, na het faillissement van de Vrijbuiter. De ANWB zat altijd in het pand van de kampeerwinkel.

Voor de ANWB was de winkel in de Vrijbuiter erg handig, omdat veel mensen van ver buiten Roden naar de winkel kwamen, meldt RTV Noord . Nu de Vrijbuiter definitief gesloten is, is het niet nodig om in diezelfde omgeving een andere vestiging te zoeken.De dichtstbijzijnde ANWB-winkels voor mensen in de omgeving van Roden, zijn die in Assen en Groningen.