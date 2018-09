Theaterspektakel Welstaat speelt door heel Frederiksoord

Twaalf dagen lang is het dorp Frederiksoord het decor van een groot theaterspektakel met de naam Welstaat. Kameroperahuis uit Zwolle is verantwoordelijk voor het stuk en sinds kort zijn de acteurs op locatie aan het oefenen.

Welstaat speelt zich af op verschillende plekken in Frederiksoord. Niet alleen met de professionele acteurs van Kameroperahuis uit Zwolle: ook met acteurs, zangers en musici uit de regio.Dat is best een uitdaging, volgens hoofdrolspeelster Heike Wisse. "Voor ons is het best moeilijk omdat er ongelofelijk veel mensen bij betrokken zijn. Ik geloof zelfs zo'n 120 man."Wisse speelt de rol van Hera in het stuk over het fictieve oord Welstaat. Dat werd ooit geleid door Hannah, maar de leider is dood en het oord is failliet. Er wordt gezocht naar een investeerder. Misschien zelfs wel een nieuwe leider.In het stuk streven verschillende groepen naar hun eigen ideaal. Het botert niet tussen de groepen. In de voorstelling lopen bezoekers samen met acteurs van de verschillende groepen door het dorp naar de finale van het stuk in het Sterrebos.Voor regisseur Pepijn Cladder is Welstaat nog wel een uitdaging. "Super lastig, maar wel leuk. Ik kan niet op alle plekken tegelijk zijn. Het is een uitdaging om alle puzzelstukjes samen te laten vallen." En dan zijn er ook nog alle mensen uit de regio die meedoen. Die moeten ook precies weten wat er van ze verwacht wordt.Cladder denkt dat het een prachtige theatershow gaat opleveren. "Ik denk dat de combinatie mooi is. Je loopt langs een aantal minivoorstelling in Frederiksoord. Het slotstuk is spektakel met een paard, een koe en een trekker. En dan ook nog een gigantisch koor en een liveband."De acteurs oefenen de komende tijd in Frederiksoord. Het decor moet ook nog worden gebouwd. "Op alle plekken moet nog licht en geluid komen. Het moet een geestig sprookje worden, maar ook dramatisch."Hoofdrolspeler Heike Wisse hoopt ondertussen op goed weer. "Vandaag heeft het hard geregend, dat is anders. Maar buiten acteren doet wat met iedereen. Met een beetje mooi weer wordt het alleen maar beter."De première is op 20 september en de voorstellingen lopen tot en met 30 september . Eén advies: doe als bezoeker niet je mooiste schoenen of hoge hakken aan. Je moet een stukje lopen door het gras, over halfverharde paden en door het Sterrebos naar de tribune om de finale helemaal mee te kunnen maken.