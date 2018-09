Bewoners terug naar nieuwe Borgerhof: 'Het is mooi geworden'

De eerste bewoners hebben vandaag hun intrek genomen in de nieuwbouw van Borgerhof in Borger. Sinds januari 2016 woonden ze in een noodgebouw aan de westkant van de N34 bij Borger, maar nu kunnen ze terug naar hun vertrouwde plek in het centrum.

Op die locatie is veel veranderd. De nieuwe Borgerhof lijkt nergens meer op het oude gebouw. "De bewoners en het personeel gaan er enorm op vooruit. We hebben echt naar dit moment uitgekeken", vertelt Harrie Moesker, het hoofd van de technische dienst van Borgerhof.Alie Welling is op deze maandag ook al vroeg van de partij. Haar moeder gaat vandaag verhuizen en Welling brengt al vast de eerste verhuisdozen naar het nieuwe appartement. "Het is mooi geworden. Wat een ruimte!"Dat bevestigt Moesker. "In de oude Borgerhof hadden de bewoners 24 vierkante meter, in het noodgebouw was dat 18 en nu hebben de mensen straks 70 vierkante meter, met een hele mooie ruime douche."De bewoners hebben uitgekeken naar de verhuizing. Begeleid door familieleden worden ze in hun rolstoel naar de nieuwbouw gereden. Vandaag gaan 18 bewoners over, als waren ze pioniers. Binnen zijn schoonmakers nog volop bezig, buiten moet er ook nog veel gebeuren. "Door de koude winter zat het even tegen, maar we hebben het toch voor de deadline gehaald", stelt Moesker tevreden vast.