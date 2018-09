Deel dit artikel:













Sportcast #5: Gaat FC Emmen dit weekend wel door? Aflevering 5 van de RTV Drenthe Sportcast (Foto: RTV Drenthe)

In de vijfde Sportcast blikken we terug op het Drentse amateurvoetbal van het weekend en kijken we vooruit naar de wedstrijd van FC Emmen tegen FC Utrecht. Omdat de politie wil gaan staken, vraagt het panel zich af of de wedstrijd wel doorgaat. Verder wordt het debuut van Kjell Scherpen bij Oranje onder-19 besproken en weten we hoeveel zand er voor de MXGP op het TT Circuit moet worden gelegd.

De RTV Drenthe Sportcast is een wekelijkse podcast waarin de sport en de Drentse sport in het bijzonder, kritisch en met een knipoog onder de loep wordt genomen. In de sportcast blikken de sportverslaggevers van RTV Drenthe terug op het afgelopen sportweekend. Wat viel op? Welke verhalen spelen er? Welke gebeurtenis verdient een scherpe analyse?



In deze vijfde aflevering schuiven verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma aan bij Leo Wassing.