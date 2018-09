Drumrecordpoging groot succes, Hoogevener Joran was erbij

Tweeduizend drummers, trommelaars en andere percussionisten kwamen dit weekend samen in Scheveningen om het record 'gelijktijdig drummen' te verbreken. Joran Dijkstra uit Hoogeveen was een van hen.

De recordpoging was een idee van Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk, die in 1992 al eens zo'n poging ondernam. Volgens drummer Joran is de poging geslaagd. "Ik weet niet of er iemand van het Guinness Book of Records bij was, maar volgens onze cijfers waren er 2.009 drummers bij."Omdat Joran deel uitmaakt van de nieuwe slagwerkgroep van Cesar, The Drum Demons, mocht hij op het grote podium zitten om de Golden Earring-drummer te begeleiden. "Ik zat op het podium met zo'n beetje alle bekende drummers van Nederland en België, met voor je neus nog tweeduizend andere drummers en veertigduizend man publiek. Het was waanzinnig, ik moet nog steeds een beetje bijkomen.De drummers speelden de show Four Horizons en hadden zich daarom opgedeeld in vier groepen die ieder een ander werelddeel vertegenwoordigde. "We hadden een Afrikaanse groep op djembe's, een noordelijke groep met drummers, een oostelijke groep met Japanse taiko-drums en een westelijke groep met percussie-eitjes en koebellen", vertelt Joran.De tweeduizend drummers veroorzaakten een flinke geluidsgolf over het Scheveningse strand. Cesar Zuiderwijk zette de recordpoging op Facebook.