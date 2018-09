Deel dit artikel:













Taakstraf in plaats van jaren cel voor bezitter kinderporno De man uit Gieterveen heeft een taakstraf gekregen (foto: pixabay.com)

GIETERVEEN - Een 37-jarige man uit Gieterveen is vandaag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en één dag cel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer werden 9.300 foto's aangetroffen van zeer jonge kinderen.

Tegen de man was twee weken geleden nog drie jaar cel - half jaar voorwaardelijk - geëist voor seksueel misbruik van een 16-jarige dochter van zijn goede vriendin.



Vrijspraak voor misbruik

Het misbruik zou zijn gebeurd tussen maart 2015 en juni 2016. De rechtbank vindt de ontucht met het jonge meisje niet bewezen en sprak de Gietervener daarvan vrij.



De zaak kwam aan het rollen toen de moeder van het meisje aangifte deed op het bureau. Haar dochter zou door de man zijn misbruikt. Ook kwam toen naar voren dat de man een voorliefde had voor jonge meisjes en dat hij kinderporno in zijn bezit had. Meteen daarop werd zijn computer in beslag genomen.



De ontucht ontkende de man van meet af aan. De band die hij had met het meisje was puur een vader-dochterband, verklaarde hij twee weken geleden bij de zitting.