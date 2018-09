'Assen zonder Motocross Grand Prix is ondenkbaar'

Het kost de Motorclub Assen jaarlijks een ton uit eigen kas om de Motocross Grand Prix op het TT Circuit rond te breien. Anders kan het spektakel in Assen financieel niet uit. Toch is het volgens Theo Verdegem 'ondenkbaar' dat de MXGP geen vaste prik op de racekalender in Assen wordt.

"Wat mij betreft hoort het vast in het rijtje van WK's dat Assen al heeft", aldus Verdegem, penningmeester van de Stichting MXGP Assen en voorzitter van Motorclub Assen.Vandaag gaf de organisatie van de MXGP op het circuit van Assen het startsein voor de aanleg van de motorcrossarena voor het wereldkampioenschap van komend weekend. Het is het vierde jaar dat de koningsklasse van de motorcross in Assen neerstrijkt. En net als elk jaar wordt er weer 24.000 kuub zand aangevoerd naar het circuit voor de crossbaan, wat neerkomt op duizend volle vrachten zand.Het spektakel kost ruim acht ton, inclusief ombouw van het wegracecircuit tot crossarena met zandheuvels en springschansen. De 30.000 bezoekers die het evenement trekt zijn niet voldoende om uit de kosten te komen. Provincie en gemeente Assen droegen tot vorig jaar elk een ton bij, maar dat is dit jaar afgeschaald naar 70.000 euro.Ook zijn er wat sponsors, zoals het TT Circuit en Defensie, dat het zand gratis beschikbaar stelt. Maar het is al met al niet toereikend, zodat de Motorclub Assen zelf moet bijpassen. "En dat houden we nog wel een paar jaar vol als het wezen moet, maar uiteindelijk moeten we met de begroting wel aan de goede kant uitkomen", zegt Verdegem.In de loop van dit jaar moet duidelijk worden of de MXGP vaste prik wordt. "We hopen dan zover te zijn, dat sponsors, en ook onze subsidiegevers zoveel vertrouwen hebben, dat we een vaste waarde worden voor de kalender van het TT Circuit in Assen", aldus Verdegem.Of provincie en gemeente ook weer meebetalen, is nog de vraag. Die willen eerst zien of volgend jaar de grote landenwedstrijd Motocross of Nations inderdaad zo'n succes wordt als wordt verwacht.Een meevaller voor dit jaar is dat Jeffrey Herlings komende zondag wereldkampioen in Assen kan worden. "Dat betekent zeker extra exposure, van allerlei media en ook van publiek dat anders niet zou komen. Iedereen wil bij dat feestje zijn, zelfs de mensen die voorheen dachten: 'Wat moet je met zand op een asfaltcircuit, want dat is geen echt crosscircuit in een bos'. Dus we rekenen ook zeker op duizenden toeschouwers extra", stelt Verdegem.Het Herlingseffect komend weekend en de Motocross of Nations van volgend jaar moeten Assen als motorcrosscircuit meer in de schijnwerper zetten. "Met de Nations ga ik toch uit van zo'n 60.000 bezoekers", verwacht promotor en organisator Lee van Dam. "Het is de Olympische Spelen van de motorcross, waarbij 45 landen hun drie beste coureurs sturen. Daar zit een enorme schare fans omheen, dus ik verwacht dat daar veel meer publiek op afkomt. En het heeft ook internationaal een enorme exposure, meer dan de MXGP nog", zegt Van Dam.Verdegem stelt dat de MXGP, de koningsklasse van de motorcross, niet meer weg te denken is uit Assen. "Het is ook zeker van belang voor het TT Circuit om dit op de kalender te hebben. Want behalve de wegracesport, moet je als circuit verbreding zoeken in je activiteiten. Naast een jaarlijkse hardloopwedstrijd als de TT Run, hoort daar ook motorcross bij", zegt Verdegem.Organisator Lee van Dam kijkt voorlopig eerst niet verder dan de vierde editie van komend weekend, want dat wordt volgens hem 'hét hoogtepunt'. "Absoluut! Het weer ziet er goed uit, de voorverkoop loopt lekker, en we krijgen de huldiging van de eerste Nederlandse wereldkampioen motorcross. Dus het kan niet anders dat dit het hoogtepunt wordt."