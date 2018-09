Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding: 'Radicalisering bij windmolenprotest'

De acties tegen de komst van windmolens in Drenthe verharden. Zo erg zelfs dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) zich hier zorgen over maakt en spreekt van radicalisering en extremisme.

