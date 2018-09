Deel dit artikel:













Herlings kopman in Motorcross der Naties Jeffrey Herlings in actie tijdens een MXGP-wedstrijd in Portugal (foto: EPA / Paulo Novais)

Jeffrey Herlings is opnieuw de kopman van het Nederlands team in de Motorcross der Naties. De Brabander gaat samen met Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen op 7 oktober in het Amerikaanse RedBud de strijd aan in het WK voor landen.

Oranje veroverde de afgelopen twee jaar zilver, vooral dankzij de inbreng van Herlings. Frankrijk heeft de afgelopen vier edities gewonnen. Volgend jaar is Assen gastheer voor de Motorcross of Nations, de allergrootste motorcrosswedstrijd ter wereld. Je kunt dat evenement volgens sportpromotor Lee van Dam vergelijken met de Olympische Spelen van het motorcrossen.



MXGP komende zondag in Assen

Herlings leidt riant in het individuele WK in de MXGP. Hij kan komende zondag in op het TT Circuit in Assen als eerste Nederlander de wereldtitel veroveren in de koningsklasse. In de Motorcross der Naties zal hij ook uitkomen in de MXGP-klasse.