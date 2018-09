Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Basisschool in Coevorden experimenteert met meer bewegen Meer bewegen op school is goed voor je concentratie (Foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

Kinderen moeten meer bewegen, stellen de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hun advies is dat scholen leerlingen twee keer per dag een half uur verplicht laten bewegen.

Geschreven door Josien Feitsma

Bij de Paul Krugerschool in Coevorden zijn ze daar al druk mee bezig. Daar krijgen leerlingen naast de twee speelkwartieren bij sommige vakken 'bewegend leren'.



Voordelen van bewegen

Dat er meer bewogen moet worden, daar is juf Mieke Ahlers het mee eens. "Je kunt beter leren, je onthoud er meer door, je kunt beter plannen na die tijd, je concentratie gaat er op vooruit. Dat is allemaal mooi meegenomen. En school wordt er een stukje leuker van."



Om ruimte te maken voor extra beweging doet ze met haar klas, groep zes, dit jaar mee aan het project 'fit en vaardig' van de protestants christelijke scholenvereniging Fiers. Fiers geeft cursussen aan docenten en heeft een hometrainer in de klas gezet. "Ik werk hier nog maar een week, maar ik merk dat kinderen het ontzettend leuk vinden om te bewegen. Hoe gekker hoe beter, ze vinden het ontzettend leuk."



Dagelijks uur lastig

Twee keer een half uur sporten en bewegen is voor juf Ahlers lastig te organiseren. "Je hebt natuurlijk een strak schema, want de andere vakken hebben net zo veel aandacht nodig.

Daarom verweven wij de beweging in de vakken zelf. Dan heb je toch wat extra aandacht aan het bewegen gegeven. maar ik denk niet dat je helemaal op een uur uitkomt."



De hometrainer helpt om er een paar minuten beweging bij te sprokkelen en met behulp van klapspelletjes bij taal en rekenen houdt ze de klas scherp. Maar het is een experiment. Of er later meer hometrainers komen te staan weet Ahlers niet.