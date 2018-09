Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kunsthond Mannes rijdt in stukken voorbij Kunstwerk Mannes kwam vanochtend al een kijkje nemen bij z'n nieuwe plek. Op 4 oktober wordt hij officieel onthuld (foto: RTV Drenthe/Marlow de Kleine) Kunstwerk Mannes kwam vanochtend al een kijkje nemen bij z'n nieuwe plek. Op 4 oktober wordt hij officieel onthuld (foto: RTV Drenthe/Marlow de Kleine) Kunstwerk Mannes kwam vanochtend al een kijkje nemen bij z'n nieuwe plek. Op 4 oktober wordt hij officieel onthuld (foto: RTV Drenthe/Marlow de Kleine) Kunstwerk Mannes kwam vanochtend al een kijkje nemen bij z'n nieuwe plek. Op 4 oktober wordt hij officieel onthuld (foto: RTV Drenthe/Marlow de Kleine)

Wie vanochtend in alle vroegte goed uit zijn ogen keek, kon kunsthond Mannes voorbij zien rijden in Assen. Het houten kunstwerk lag in delen op een dieplader en stond in de buurt van het station.







Het bijzondere werk wordt op 4 oktober tijdens dierendag op het plein van station Assen



Overigens heeft Mannes sinds vandaag een eigen Instagram-account, waarop de opbouw en de activiteiten de komende weken worden gedeeld.



Mannes is in onderdelen vanuit vanuit de werkplaats van Doornekamp Woodspecials in Waddinxveen gekomen. De komende weken wordt de 'hond' op zijn definitieve plek voor het station opgebouwd.Het bijzondere werk wordt op 4 oktober tijdens dierendag op het plein van station Assen onthuld . De fundering is inmiddels klaar. Mannes wordt zes meter hoog en is ontworpen door Maurice Nio en Q.S. Serafijn uit Rotterdam.Overigens heeft Mannes sinds vandaag een eigen Instagram-account, waarop de opbouw en de activiteiten de komende weken worden gedeeld.