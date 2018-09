'Rampjaar' brengt aardappelboeren in grote problemen

Een deel van de aardappelboeren in de Veenkoloniën dreigt failliet te gaan door de extreme droogte deze zomer. Dat zegt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de NAV.

"Bij veel boeren valt de oogst enorm tegen", zegt Geert Dubben uit Sellingen, bestuurslid van de NAV. "Kijk hier maar eens op mijn land, deze aardappels zijn de helft kleiner dan normaal. Het zijn eigenlijk krielaardappelen", zegt hij tegen RTV Noord Dubben schat in dat drie tot vijf procent van de bij aardappelzetmeelconcern Avebe aangesloten boeren failliet gaat als er niets gebeurt.Groot probleem is dat het grootste deel van de oogst tegen een vooraf afgesproken kiloprijs naar Avebe gaat. Gaat bij andere oogsten de kiloprijs vaak omhoog als de oogst mager is, bij vooraf afgesproken prijzen gaat die vlieger niet op.Bovendien hebben de aardappelboeren afgesproken dat ze een minimumhoeveelheid leveren aan Avebe. Blijven ze daaronder, dan moeten de boeren een boete betalen.Een 'rampjaar', noemt Dubben het. Namens de NAV stuurde hij een brandbrief naar de Avebe, met daarin een voorstel om getroffen boeren tegemoet te komen. Dat voorstel komt er op neer dat er een tijdelijk aangepast uitbetalingssysteem komt waarin bijvoorbeeld geen boetes betaald hoeven te worden.De brandbrief is vorige week naar het bestuur van Avebe gestuurd. Dubben heeft nog geen reactie ontvangen.