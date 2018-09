Westerveld bovenaan lijst van Drentse miljonairs

Heb je je ooit afgevraagd waar de meeste miljonairs in onze provincie wonen? Uit onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) blijkt dat de meesten van hen in de gemeente Westerveld zijn te vinden. Daar heeft 2,8 procent van de huishoudens met een miljoenen vermogen.

De cijfers van het CBS gaan over het jaar 2016. Nummer twee op de welvaartslijst is De Wolden met 2,6 procent, gevolgd door Aa en Hunze en Tynaarlo (beide 2,1 procent). De gemeente die het minst aantal miljonairshuishoudens telt, is Assen, met 0,6 procent. Vlak daarboven zitten Emmen en Hoogeveen. Daar ligt het percentage op 0,8.De landelijke koploper is het Noord-Hollandse Laren. Meer dan een tiende (10,9 procent) van de huishoudens kan tot de miljonairscategorie gerekend worden.Verder blijkt uit de cijfers dat het aantal miljonairs toeneemt in ons land. Met uitzondering van 2009 nam het aantal miljonairs er land elk jaar toe sinds 2006. Begin 2016 telde Nederland 112.000 miljonairs. Drie kwart van deze vermogende groep is ouder dan vijftig jaar.In Zeeland wonen relatief de meeste miljonairs, namelijk 1,9 procent van de huishoudens. Utrecht (1,7 procent) en Noord-Holland en Noord-Brabant (1,6 procent) staan op plaats twee en drie. In Limburg, Groningen en Flevoland woonden in 2016 de minste miljonairs: rond de 1,1 procent.