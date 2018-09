Hans Engels wil aanpassen grondwet gemakkelijker maken

D66-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Hans Engels vindt dat het gemakkelijker moet worden om de grondwet te wijzigen. "De grondwet van ons is zo rigide!"

Engels, waarnemend burgemeester in Loppersum en eerder woonachtig in Eelderwolde, is van mening dat Nederland meer democratie nodig heeft, zo zegt hij tegen de NOS Om de grondwet te wijzigen moet er nu twee keer worden gestemd in de Eerste en Tweede Kamer. Tussen de twee stemronden moeten er verkiezingen zijn geweest. En in de tweede ronde is een grote meerderheid van twee derde van de stemmen nodig in beide Kamers.Engels is universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zo is hij ook van mening dat er een bindend referendum moet komen. Daar is een grondwetswijziging voor nodig en dat is zo'n zware en langdurige procedure, dat het nauwelijks lukt om iets voor elkaar te krijgen.Later dit jaar komt de staatscommissie Parlementair Stelsel met voorstellen voor democratische vernieuwing.