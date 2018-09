Bewoners De Brink-Akker per direct uit instelling gehaald

Cliënten van de particuliere zorginstelling De Brink-Akker in Wijster worden op last van samenwerkende gemeenten uit hun instelling gehaald. De gemeenten maken zich zorgen over de veiligheid van de bewoners.

Bij de beoordeling van de zorginstelling zijn vijf gemeenten in Drenthe betrokken: gemeente Assen, gemeente Midden-Drenthe, gemeente Tynaarlo, gemeente Noordenveld en gemeente Aa en Hunze.De gemeenten besloten eerder deze week dat de bewoners die in De Brink-Akker willen blijven wonen, hun zorg niet meer vergoed krijgen. De Brink-Akker voldoet volgens de regiegemeente Assen niet aan de eisen.De bewoners worden voorlopig in Spier opgevangen. Wat met hen gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Een van de bewoners zegt te willen blijven in De Brink-Akker en dan maar geen vergoeding te krijgen van de gemeente. Of dat mag, is nog maar de vraag.Vorige week zette de gemeente Tynaarlo onbedoeld een rapport met gevoelige informatie online. In het rapport staat onder andere dat het gebouw volgens tipgevers niet voldoet aan de brandveiligheid, er één cliënt in de kippenschuur woont, er camera's zouden hangen in de kamers van de cliënten en de 90-jarige moeder van de directrice de 24-uur zorg op zich neemt."Er kunnen actuele omstandigheden zijn waardoor je terugkomt op eerdere keuzes. Dit besluit gaat niet over één nacht ijs", zegt woordvoerder Martin de Bruin van de gemeente Assen. De bewoners van De Brink-Akker worden ondergebracht bij andere zorgaanbieders. Om hoeveel bewoners het gaat is niet duidelijk.