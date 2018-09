Deel dit artikel:













Roldermarkt begint met twee paarden: 'Het is triest, maar we gaan er wel mee door' Begin van de paardenmarkt in Rolde (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

De paardenmarkt van Rolde begon vandaag met twee paarden. Pas na achten kwamen daar nog een paar bij.

"Ja, dat is weinig. Of eigenlijk is het gewoon triest", zegt bestuurslid Tinus Berkenpies van de Roldermarkt. "Ik denk wel dat het iets is waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Ik vind het ook niet eerlijk om het steeds maar weer over die aantallen paarden te hebben. We weten allemaal dat die paardenmarkt niet meer het ding is."



Andere activiteiten

Ondanks de enorme afname van paarden voor de paardenmarkt gaat de organisatie er toch mee door. "Die twee paarden zijn toch de wortels. Zo zijn we begonnen met elkaar. Er zijn heel wat tradities die zijn veranderd, dus ook de paardenmarkt", aldus Berkenpies.



Om het edel dier toch te behouden voor de Roldermarkt, worden er tal van andere paardenacitviteiten georganiseerd. Zo is er een concours, een draverij met Friese paarden en een wedstrijd 'springen zonder zadel'.