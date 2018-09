Cassata terug van zomerreces met versterkt presentatieteam

De Drentse politiek is terug van zomerreces. En dus is het achtergrondprogramma Cassata morgenmiddag ook weer terug op Radio Drenthe. Met versterking. Want naast Margriet Benak gaat ook Marjan Koekoek het programma presenteren.

Het achtergrondprogramma Cassata houdt u iedere zaterdagmiddag tussen 12.00 - 13.30 uur op de hoogte van de Drentse politiek en de actuele discussies in de provincie.

"Het is echt girlpower straks. En bovendien een goede opvulling van het gat dat al een tijd geleden viel doordat collega Anthon van der Neut vanwege gezondheidsproblemen noodgedwongen afscheid moest nemen", zegt Margriet Benak.Marjan Koekoek is beslist geen onbekende op de zender. Ze presenteerde drie jaar lang in de vroege ochtend het nieuwsprogramma Drenthe Nu. Dat zei ze in juni vaarwel in verband met de nieuwe radioprogrammering bij RTV Drenthe.Koekoek kijkt ernaar uit om weer achter de microfoon te kruipen en dieper op actuele discussies in te gaan. Ze vindt het een mooie uitdaging om Cassata te mogen doen. "Ook al sta ik natuurlijk met 1000-nul achter. Margriet en ik kennen elkaar al meer dan 25 jaar en ik realiseer me dat ik een heel andere presentator ben. Zij is de bok op de haverkist, ik loop wel drie keer om die kist heen voor ik erop spring."Benak wijst erop dat het straks geen duopresentatie wordt in de Cassata-uitzending, zoals in een ver verleden. "Want die vraag kreeg ik al van buitenaf. Marjan zal eens in de drie weken achter de Cassata-microfoon zitten, en ik zit er wat vaker. Het is toch een beetje mijn kindje. Ik presenteer het al meer dan 23 jaar met als hoogtepunt toch wel het vieren van de duizendste aflevering in januari. Dat was een prachtfeestje, met de komst van minister Arie Slob als complete verrassing", aldus Benak.Morgenmiddag staat de teller op 1022. Margriet Benak bijt het spits af. Onderwerpen die aan bod komen zijn de Drentse strijd tegen de laaggeletterdheid, de impact van de sluiting van kampeerhal de Vrijbuiter voor Roden en ommeland, en het vertrek van CDA-politica Riëtte Wollerich uit de provinciale politiek. Speciale tafelgast is artistiek leider Dirk Bruinsma van de Peergroup, met het oog op het theaterspektakel de Affaire Vermaning, dat morgenavond de première beleeft.