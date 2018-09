Suikerbieten weer op weg naar de Suiker Unie

Sinds vanochtend worden er weer suikerbieten, ook vanuit Drenthe, naar de Suiker Unie in Hoogkerk gebracht. De bietencampagne is begonnen en zal naar verwachting tot medio januari volgend jaar duren.

Zes dagen in de week rijden de vrachtwagens af en aan. Twaalfhonderd vrachtwagenbewegingen per dag moeten ervoor zorgen dat er voldoende suikerbieten zijn om de fabriek zeven dagen per week draaiende te houden, meldt RTV Noord "Een hele logistieke organisatie, waarvan de voorbereiding al in juni is begonnen", vertelt manager Teun van der Werf van Suiker Unie Hoogkerk. "Een vrachtwagen met bieten lost zijn vracht in tien tot twaalf minuten en gaat daarna weer op pad om een volgende lading te halen."De opbrengst van dit jaar blijft naar alle waarschijnlijkheid achter bij de opbrengst van de vorige campagne. Toen werd er 600 miljoen kilo suiker geproduceerd.Van der Werf: "Toen hadden we een heel goed jaar, met een lange campagne van 152 dagen. Dat gaan we dit jaar denk ik niet redden. Door de droogte zal de totale opbrengst achterblijven en ik denk dat we deze keer op een campagne van 130 dagen blijven steken. Vorig jaar zat bovendien alles mee."De beste bieten komen van de kleigronden, zoals in Oost-Groningen en de kop van Flevoland. "Maar die gebieden hebben ook last gehad van de droogte. Een biet kan zich lang redden, maar als het water op is, houdt het op", stelt Van de Werf.